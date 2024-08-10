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На Западе заявили, что не все украинские военные довольны наступлением в Курской области

Bild: не все солдаты ВСУ довольны наступлением в Курской области

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Reuters

Часть украинских военных недовольна операцией ВСУ в Курской области. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который часто бывает в Украине с момента начала специальной военной операции, не все его собеседники довольны операцией ВСУ в Курской области.

В частности, украинские военные не понимают, почему в Курской области проводится наступление, в том время как в Донецкой области ВСУ нуждаются в вооружении, технике и людях.

«Это одна из самых больших проблем Украины сейчас, что на некоторых участках фронта не хватает солдат. Поэтому военные чиновники, с которыми я говорю, удивляются, что там [в Курской области] проводят наступление», — поделился Ронцхаймер.

Другой вопрос, которым задаются в рядах ВСУ, — можно ли долго удерживать регион, подобный Курской области, как организовать логистику и снабжение.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют наемники из Франции и Польши, а операцией руководят специалисты блока НАТО.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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