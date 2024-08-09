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Пентагон передаст Норвегии HIMARS на полмиллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Норвегии установок HIMARS на $580 млн

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AFLO/Global Look Press

Государственный департамент одобрил продажу Норвегии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на $580 млн. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США (Пентагона), передает РИА Новости.

«Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО, выступающего в качестве важной силы в интересах стабильности и экономического прогресса в Европе», — сообщили в Пентагоне.

После того, как американское правительство уведомило конгресс США о принятом решении продать Норвегии установки, у американских законодателей есть месяц на то, чтобы рассмотреть и принять окончательное решение.

До этого российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили более 50 БПЛА и шесть снарядов HIMARS, выпущенные из Украины.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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