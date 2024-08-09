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Российский генерал заявил, что операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО

Генерал-майор Алаудинов: НАТО руководит операцией ВСУ на Kурском направлении

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Командование штабов блока НАТО руководит операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом в комментарии, опубликованном в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — сказал командир «Ахмата».

9 августа Алаудинов сообщал, что ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

Он заявлял, что российские военные уничтожают противника, зачищая территории Курской области. По словам генерал-майора, «работа идет полным ходом».

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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