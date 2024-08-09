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Над Курской областью сбили четыре беспилотника

Минобороны России: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 9 августа сбили над Курской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По его информации, дроны были уничтожены около 19:00 мск.

9 августа в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие минувшей ночью уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских дронов. В частности, в небе над Белгородской и Липецкой областями ликвидировали 26 и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соответственно. Еще семь единиц данного вида техники уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

В Брянской области перехватили пять дронов, в Воронежской — четыре, в Орловской — один. Кроме того, в небе над Республикой Крым и над акваторией Черного моря ликвидировали пять и восемь БПЛА соответственно.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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