Российский генерал сообщил о французских и польских наемниках на Курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о наличии на Курском направлении наемников из Польши и Франции. Соответствующее заявление он сделал в интервью с военным корреспондентом Семеном Пеговым, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сейчас [стянутых] со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на Курском направлении]», — сказал командир «Ахмата».

9 августа Алаудинов сообщал, что ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

Он заявлял, что российские военные уничтожают противника, зачищая территории Курской области. По словам командира «Ахмата», «работа идет полным ходом».

В настоящее время генерал-майор находится на Курском направлении.

В этот же день сообщалось, что наемники из Канады принимают участие в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.