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Корабль Балтфлота завершил визит в венесуэльский порт

Учебный корабль Балтфлота «Смольный» завершил визит в Венесуэлу

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Ivan Alvarado/Reuters

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» завершил визит в порт Ла-Гуайра в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учебный корабль Балтийского флота «Смольный»... завершил неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении пресс-службы флот.

Отмечается, что корабль совершает дальний морской поход в целях проведения морской практики для курсантов военно-морских учебных заведений РФ.

В венесуэльском порту корабль пополнил запасы воды и продовольствия, экипаж отдохнул на берегу, был проведен технический осмотр учебного корабля. Военные моряки посетили исторические места административного центра штата Ла-Гуайра, культурные и спортивные мероприятиями.

В настоящее время «Смольный» вышел море и взял курс в назначенный район Атлантического океана.

6 августа сообщалось, что судно прибыло венесуэльскую в гавань после выполнения задач в Атлантическом океане. За неделю до этого «Смольный» вместе со сторожевым кораблем «Неустрашимый» и тральщиком «Ельня» завершили визит на Кубу.

Ранее США направили военные корабли на Ближний Восток.

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