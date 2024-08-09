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Житель Новой Каховки был ранен в результате обстрела украинских войск

Сальдо: житель Новой Каховки получил ранение в результате обстрела ВСУ

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Телеграм-канал Владимир Сальдо

Житель Новой Каховки получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии микрорайон «Вторая основа». Получивший ранение правой кисти 42-летний мужчина самостоятельно обратился в Новокаховскую центральную районную больницу за оказанием медицинской помощи.

Губернатор добавил, что в селе Раденск Алешкинского муниципального округа также взорвался дрон, в результате чего было повреждено несколько жилых домов. Никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны украинских войск. В результате пострадали три мирных жителя.

Утром 9 августа один из многоквартирных домов в городе Шебекино подвергся атаке четырех беспилотников. На этом фоне в нескольких квартирах начались возгорания, но за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на мирных граждан.

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