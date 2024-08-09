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Стала известна цель атаки ВСУ на Липецк

Военный эксперт Климов: Липецк оказался под прицелом из-за военного аэродрома

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атака на Липецк была предпринята с целью создать ощущение масштабности угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе со «Взглядом» заявил военный эксперт Максим Климов.

По мнению эксперта, Украина уже давно составила список российских городов, до которых «могут дотянуться» украинские беспилотники. В настоящее время Киев атакует по доступному перечню населенных пунктов.

«Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», — заявил Климов.

Аналитик добавил, что ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб российской военной инфраструктуре на фоне попытки прорыва в Курской области.

Климов также отметил, что подобным образом офис президента Украины Владимира Зеленского желает создать в информационном пространстве эффект масштабности угрозы со стороны Киева.

Среди прочего эксперт не стал исключать, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по «более важной и крупной цели».

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В результате удара возникли масштабные разрушения, включая возгорание на военном аэродроме. Для устранения последствий и обеспечения безопасности в Липецком муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее появились кадры из атакованной 19 дронами ВСУ Липецкой области.

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Удар по Липецку
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