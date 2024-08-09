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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: военные группировки «Запад» отразили девять контратак украинских войск

Подразделения группировки российских войск «Запад» за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на своем участке и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные поразили формирования шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю украинские войска потеряли до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard» производства Германии, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, а также 45 орудий полевой артиллерии, 15 из которых — 155-мм самоходные артиллерийские установки и гаубицы производства США, Великобритании, Германии и Польши.

Кроме того, подразделения группировки «Запад» уничтожили семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе Донецкой народной республики и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Ранее российские солдаты применили против ВСУ новый дрон с искусственным интеллектом.

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