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Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ

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Черноморский флот ВМФ России уничтожил семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Катера были ликвидированы в ночь на пятницу, 9 августа.

«Сегодня ночью силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе отражения атаки все безэкипажные катера уничтожены.

Ночью 9 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров ВСУ на населенный пункт. Он уточнил, что у берегов города были нейтрализованы два надводных беспилотника. Также в ночь на 9 августа на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. На этом фоне губернатор города призвал местных жителей пройти в укрытия, взяв с собой документы. Тем, кто не знает, где находятся безопасные места, рекомендовали остаться дома и держаться подальше от окон.

Ранее в Севастополе уничтожили фрагмент ракеты ATACMS, упавшей в городе во время атаки украинских войск 2 августа.

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