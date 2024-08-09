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Минобороны России раскрыло потери ВСУ за неделю

Минобороны: общие потери ВСУ за неделю составили около 13 925 солдат

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю в зоне ответственности всех российских группировок войск составили 13 925 военных. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Группировка «Север» довела количество потерь у противника до 945 на Курском направлении и до 1650 на Волчанском и Липцовском, группировка «Запад» — до 3260, «Юг» — 4240, «Центр» - 2520, «Восток» — 760 и «Днепр» - 550», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в ведомстве сообщили, что в период с 3 по 9 августа 2024 года ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

До этого Минобороны сообщило, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Также ведомство опубликовало кадры уничтоженной украинской разведывательно-диверсионной группы, которая утром 9 августа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Ранее эвакуированным жителям Курской области обещали предоставить временное жилье.

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