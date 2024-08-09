ЧВК «Вагнер» готова принять участие в боях в Курской области

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» готова оказать помощь в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области. Соответствующее заявление совета командиров ЧВК опубликовали в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — говорится в заявлении.

Утром 6 августа ВСУ пересекли границу и зашли на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, позиции российских войск атаковали около 300 украинских военных.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что российские подразделения остановили продвижение украинских войск вглубь территории страны. По его словам, численность ВСУ составила около 1 тыс. человек.

Накануне СМИ сообщили, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: вечером 7 августа был введен режим ЧС, жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.