Министерство обороны России в сводке за неделю сообщило, что на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих.

Речь идет о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен российским войскам с 3 по 9 августа.

За неделю до этого (с 27 июля по 2 августа) сдались в плен 59 военных Вооруженных сил Украины, а с 20 по 26 июля — 63.

6 августа в Минобороны РФ рассказали, что операторы беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск «Днепр», провели к своим позициям солдата ВСУ, который сдался в плен в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий до этого предлагал разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных Вооруженных сил Украины, которых обманом или насильно украинское командование отправляло на фронт.

Ранее Минобороны РФ заявило об атаке на систему работы Patriot на Украине.