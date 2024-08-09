Нидерланды разрешили ВСУ применять F-16 над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют каких-либо юридических ограничений по применению предоставленной им Нидерландами военной техники, в том числе и в отношении истребителей F-16. Об этом сообщили в посольстве королевства в ответ на вопрос телеканала RTVI.

Диппредставительство отметило, что украинские войска не имеют ограничений по использованию техники при осуществлении операций в отношении «легитимных военных целей». При этом, как уточнили в посольстве, разрешение касается как объектов на земле, так и в воздухе.

Телеканал задал аналогичный вопрос посольству Дании.

«На данный момент у нас нет новых комментариев», — ответили в диппредставительстве.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 уже прибыли на Украину, а украинские летчики начали их использовать. По его словам, самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

5 августа депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что украинские власти рассматривают варианты получения дальнобойного оружия для истребителей.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по F-16.