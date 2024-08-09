СМИ сообщили, что в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ

Военные 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которой расстреливали российских военнопленных, принимают участие в атаке на Курскую область, сообщает журнал Forbes.

По информации издания, об их участии в нападении на этот регион России свидетельствует видео из социальных сетей, на которых запечатлена колонна, состоящая из советской и американской военной техники. Как пишет Forbes, только 80-я бригада ВСУ использует продемонстрированную на кадрах технику.

Издание также уточняет, что помимо 80-й в атаке на Курскую область участвуют по меньшей мере еще две бригады Вооруженных сил Украины: 22-я и 88-я.

8 августа сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против украинских войск под Суджей.

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что российские войска пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области.

Ранее Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области.