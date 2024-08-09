Защита генерала Шамарина попросила отпустить его из СИЗО

Защита бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина попросила отпустить его из СИЗО в связи с его боевыми заслугами. Об этом сообщает ТАСС.

«В материалах апелляционной жалобы на продление ареста говорится, что Шамарин принимал участие в боевых действиях в Сирии и в специальной военной операции на Украине», — заявил судья.

Также защита отметила, что Шамарин имеет государственные награды. Защита попросила учесть данные обстоятельства и смягчить Шамарину меру пресечения.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ, обвиняемому в получении взятки в размере 36 млн рублей. По данным следствия, он получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

На заседании Шамарин частично признал вину. По словам его адвоката Игоря Дюкина, генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

Ранее генерала Шестерова отправили под домашний арест.