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ВС РФ ликвидировали генералов ВСУ, ответственных за атаку на Курскую область

«Изнанка»: ВС России ликвидировали генералов ВСУ в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по командному пункту с высокопоставленными офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на источники.

Отмечается, что удар двумя ракетами был произведен в ночь на 7 августа, в результате чего были ликвидированы 20 военнослужащих, еще 14 получили ранения.

«Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ «Искандерами» в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Горбатюк и Гнатов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. «Изнанка» называет их людьми, которые являются «штабом операции «Суджа», то есть лицами, которые разрабатывали план нападения ВСУ на Курскую область.

Официально эту информацию не подтверждали ни в украинском, ни в российском министерстве обороны.

7 августа координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Очакове (Николаевская область) по автомобилю с военными номерами нанесли удар, в результате чего, предположительно, мог быть ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ.

Ранее один дымовой боеприпас обезвредил минное поле ВСУ.

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