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Полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область

Полковник ФСБ Пинчук: есть три главные причины атаки ВСУ под Курском

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Вооруженные силы Украины решились на атаку Курской области по трем причинам, одна из которых – слухи о скором возобновлении российско-украинских переговоров. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

На фоне предстоящих выборов в США, украинские власти, по мнению эксперта, начали искать варианты усиления своей позиции для возможного компромисса в ходе переговоров.

Также он связал атаку с освобождением дополнительных сил на фоне перераспределения украинских гарнизонов на границе с Белоруссией. Третьей причиной эксперт назвал энергетические проблемы Украины, решить которые мог бы запуск Запорожской АЭС, которая стала одной из целей Киева. Что касается Курской АЭС, до нее, по мнению Пинчука, украинские диверсанты и военные не дойдут.

Также эксперт оценил возможность применения Россией тактического ядерного оружия, подчеркнув, что этого не будет, так как речь идет о слишком больших территориях.

«Самое главное, территория потенциального использования граничит с черноземными густонаселенными районами России. Так что последствия ощутят и в первую очередь российские граждане», — заключил Пинчук.

В Минобороны до этого заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС нанесли удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Сообщается также, что в регионе идет наращивание сил, ведущих активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе.

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.

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