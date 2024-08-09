В Госдуме прокомментировали возможность мобилизации на фоне событий в Курской области

На фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По словам у России «достаточно сил». Депутат напомнил, что на службе в Вооруженных силах РФ находится около 700 тысяч контрактников и по этой причине необходимости в мобилизации в настоящее время нет.

«В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник генерального штаба», — сказал Заварзин.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.