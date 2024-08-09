Российские истребители нанесли удар по ВСУ в Курской области

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению министерства, такая техника атаки в воздухе позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что на текущий момент самолеты возвращены на место базирования. В Минобороны заверили, что разведка подтвердила уничтожение всех целей в результате проведенной атаки.

Утром 6 августа военнослужащие украинской армии пересекли границу и зашли на территорию Курской области. По данным Минобороны, позиции российских войск атаковали около 300 военных Украины. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Позже начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что численность вторгшихся украинских подразделений составила около 1 тыс. человек. По его словам, на текущий момент продвижение ВСУ вглубь страны было остановлено.

К 9 августа МЧС России сообщили, что обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в регионе установили федеральный уровень реагирования.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов утром того же дня признавал, что ситуация на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

Ранее эвакуированным жителям Курской области обещали предоставить временное жилье.