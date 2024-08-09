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ВСУ ударили по больнице в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ ударили по больнице в Кременной, пострадала сотрудница

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Depositphotos

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получила сотрудница больницы в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кременной Вячеслав Третьяков.

По его словам, в результате удара пострадала работница учреждения, а также значительные повреждения получили здания больницы. Кроме того, оказались повреждены две машины скорой помощи, что ставит под угрозу оказание неотложной медицинской помощи жителям, заявил Третьяков.

В начале июля сообщалось, что две медсестры Кременской центральной районной многопрофильной больницы (ЦГМБ) в ЛНР, а также мирный житель получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ.

Все трое пострадавших получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение КЦРМБ. По словам главы минздрава республики Наталии Пащенко, там им оказали первую медицинскую помощь, а также провели ряд оперативных вмешательств.

В феврале в результате удара Вооруженных сил Украины пострадала Республиканская клиническая больница имени М.И. Калинина в центре Донецка. Ранение получила сотрудница учреждения.

Ранее в Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве.

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