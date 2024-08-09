Минобороны наращивает силы в Курской области

Министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе региона.

В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, буксируемые артиллерийские орудия, РСЗО БМ-21 «Град», перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.