Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили семь ракет ВСУ

Смирнов: силы ПВО сбили семь украинских ракет в небе над Курской областью

close
100%
Вадим Савицкий/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. О новой атаке Киева сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов выразил благодарность российским военным, которые продолжают защищать границу страны.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал врио губернатора Курской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и зашли на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино атаковали около 300 военных Украины.

Позже начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ наступали в составе 1 тыс. человек. По его словам, на текущий момент продвижение украинских войск вглубь страны остановлено.

9 августа Минобороны России сообщило, что сейчас в Курской области продолжается отражение попытки вторжения со стороны украинской армии. Согласно информации ведомства, с момента атаки ВСУ потеряли до 945 солдат и 102 единицы техники.

Ранее город в России отменил празднование юбилея из-за атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами