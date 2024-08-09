Над Курской областью сбили семь ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. О новой атаке Киева сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов выразил благодарность российским военным, которые продолжают защищать границу страны.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал врио губернатора Курской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и зашли на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино атаковали около 300 военных Украины.

Позже начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ наступали в составе 1 тыс. человек. По его словам, на текущий момент продвижение украинских войск вглубь страны остановлено.

9 августа Минобороны России сообщило, что сейчас в Курской области продолжается отражение попытки вторжения со стороны украинской армии. Согласно информации ведомства, с момента атаки ВСУ потеряли до 945 солдат и 102 единицы техники.

Ранее город в России отменил празднование юбилея из-за атаки ВСУ.