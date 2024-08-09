Военный эксперт раскрыл, чем для Украины завершится атака на Курскую область

Украина за короткий успех в Курской области заплатит слишком высокую цену, так как это может «аукнуться» ей на других направлениях, считает военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. По его мнению, после очистки региона российские военные могут развить наступление на Сумскую область.

«Если говорить про наши задачи, то первоочередная задача у нас сейчас – это выбить противника из Курской области. Потому что сейчас, судя по всему, они будут переходить к обороне», — считает эксперт.

По мнению Шлепченко, ВСУ намерены окопаться под Курском для ведения позиционной войны, используя мирных людей как заложников. Поэтому времени им не дадут — меры принимаются оперативно. В это же время следует продолжать наступление в Донбассе, убежден Шлепченко.

«Потому что сейчас это то направление, где у русской армии наибольшие успехи. Это то направление, которое может принести наиболее значимые дивиденды. То есть Покровск надо взять», — заявил он.

После вытеснения диверсантов из российского приграничья логичным, по мнению эксперта, будет наступление на Сумскую область, так как к этому моменту силы ВСУ будут истощены.

«И эта территория тоже будет освобождена от украинского режима… То есть вот эти два направления, Донбасс и Сумы, — это наиболее логичным сейчас выглядит», – заключил Шлепченко.

Напомним, в Курской области введен режим ЧС федерального характера. Минобороны сообщило о продолжении отражения попытки вторжения со стороны ВСУ, в течение суток бои велись в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. По данным ведомства, за сутки потери противника составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

Ранее была названа главная сложность уничтожения ВСУ под Курском.