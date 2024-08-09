В подполье рассказали о возможном ударе по полигону в Сумской области

Российские военные нанесли мощный удар по населенному пункту Стецковка в Сумской области Украины, предварительно, по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью был мощный прилет по Стецковке. Зарево. Возможно, по полигону», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Курской области продолжается отражение попытки вторжения со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.