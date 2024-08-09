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В курском Коренево не ведутся боевые действия

Глава курского Коренево Пугачев заявил, что боевых действий в поселке не ведется

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Глава поселка Коренево Кореневского района Курской области Роман Пугачев рассказал, что боевых действий на территории населенного пункта не ведется. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек. Автоматных очередей не слышно. По крайней мере, у нас в поселке никого нет — ни военной техники, ни военных», — сообщил он по телефону.

По словам Пугачева, по поселку еще ни разу не стреляли, разрушений на территории нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Затем, 7 августа, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступали в составе тысячи человек.

На следующий день, 8 августа, в Минобороны сообщили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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