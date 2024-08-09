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Военный эксперт: ВСУ под Курском атакуют важный транспортно-логистический путь

Военный эксперт Алехин: ВСУ напали на важный транспортный путь в Коренево

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед вторжением в Курскую область Вооруженные силы Украины провели большую подготовку и все спланировали, что делает ситуацию серьезной, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Сегодня диверсанты начали действовать в Коренево, где проходит важнейший транспортно-логистический путь, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, прорыв диверсантов на некоторых участках совершили передовые отряды, в то время как тактическая группа ротного звена двинулась на Суджу. После этого задействовали батальонно-тактические группы с боевой техникой, заявил Алехин, призвав не недооценивать действия противника, активно действующего в Коренево.

«Это важнейший транспортно-логистический путь, железнодорожная станция и развилка дорог в сторону Рыльска, в сторону Курчатовской АЭС», — объяснил эксперт.

Если украинские диверсанты сумеют закрепиться в этом населенном пункте, то заминируют территорию вдоль шоссейных и полевых дорог, убежден Алехин. Он добавил, что российские бойцы принимают решительные меры, стабилизируя ситуацию. Так, удары наносятся по путям перемещения и временной дислокации ВСУ, что не дает им закрепиться в населенных пунктах вокруг Суджи и в направлении Рыльска, заключил военный эксперт.

Напомним, в МЧС сегодня сообщили, что обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Сообщалось, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат», жителей начали эвакуировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные назвали главную сложность уничтожения ВСУ под Курском.

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