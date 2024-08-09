ВС РФ поразили полевой склад украинских войск на территории ЛНР

Российские солдаты ликвидировали полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в ходе аэроразведки бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили украинский расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Макеевка. В этот момент солдаты ВСУ вручную заряжали установку.

«По координатам цели был нанесен артиллерийский удар, в результате чего был уничтожен полевой склад РАВ (реактивно-артиллерийского вооружения. — «Газета.Ru»), а также повреждена установка», — подчеркнул Марочко.

Военный эксперт добавил, что при ударе произошла повторная детонация боеприпасов. Из-за этого урон получили позиции ВСУ на высотах, которые находятся около населенного пункта Макеевка.

8 августа российские бойцы уничтожили склад с боекомплектом ВСУ в приграничном районе Курской области. Боевую задачу выполнил расчет гаубицы Д-30, при этом министерство обороны РФ обнародовало видео удара по украинскому объекту.

Ранее в подполье заявили, что солдаты ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами украинских войск в Сумской области.