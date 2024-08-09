Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили полевой склад украинских войск на территории ЛНР

Марочко: в районе Макеевки уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты ликвидировали полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в ходе аэроразведки бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили украинский расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Макеевка. В этот момент солдаты ВСУ вручную заряжали установку.

«По координатам цели был нанесен артиллерийский удар, в результате чего был уничтожен полевой склад РАВ (реактивно-артиллерийского вооружения. — «Газета.Ru»), а также повреждена установка», — подчеркнул Марочко.

Военный эксперт добавил, что при ударе произошла повторная детонация боеприпасов. Из-за этого урон получили позиции ВСУ на высотах, которые находятся около населенного пункта Макеевка.

8 августа российские бойцы уничтожили склад с боекомплектом ВСУ в приграничном районе Курской области. Боевую задачу выполнил расчет гаубицы Д-30, при этом министерство обороны РФ обнародовало видео удара по украинскому объекту.

Ранее в подполье заявили, что солдаты ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами украинских войск в Сумской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами