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В Красногоровке уничтожили французского наемника

ТАСС: в Красногоровке при ударе по танку ВСУ погиб французский наемник

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Алексей Майшев/РИА Новости

Наемник из Франции погиб в результате удара российской артиллерии по танку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, раненому французу оказали всю необходимую медицинскую помощь, но от полученных ранений он умер.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в данный момент на Украине находятся в основном наемники из стран бывшего СССР и участниц Варшавского договора.

В июне Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии. Речь о подданных Великобритании Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили, а также о гражданах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

Ранее стало известно о нападении колумбийских наемников на ВСУ.

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