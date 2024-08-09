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В Пентагоне заявили, что продолжают снабжать Украину разведданными

Пентагон после атаки ВСУ на Курскую область заявил, что продолжит помогать Киеву

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Andrew Harnik/AP

В Пентагоне на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области заявили, что продолжают снабжать Киев разведданными. Об этом порталу War Zone рассказал представитель американского министерства.

«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — ответил представитель оборонного ведомства на вопрос о том, предоставляет ли Вашингтон помощь Киеву для осуществления атак на Курскую область.

При этом он не стал делиться подробностями передачи разведданных.

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары американским оружием в Курской области не противоречат политике США.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в США предложили на законодательном уровне ограничить военный авантюризм страны.

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Атаки на Курскую область
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