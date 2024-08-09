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В Воронежской области оценили последствия атаки БПЛА

Гусев: в результате атаки БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал

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Shutterstock

Никто из жителей Воронежской области не пострадал во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что ночью на территории субъекта сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — подчеркнул губернатор.

В ночь на 9 августа украинские дроны атаковали сразу несколько регионов РФ. Министерство обороны страны сообщило, что всего системы ПВО ликвидировали 75 беспилотников ВСУ.

Из них четыре БПЛА сбили в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области нейтрализовали 26 летательных аппаратов, в Липецкой области — 19, в Курской области — семь. Еще по пять дронов сбили в небе над Брянской областью и Республикой Крым. Один беспилотник уничтожили в Орловской области, а над акваторией Черного моря ликвидировали восемь БПЛА.

Ранее житель Воронежа пострадал из-за падения обломков сбитого дрона ВСУ на землю.

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