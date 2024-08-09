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Стали известны подробности об атаке БПЛА на Орловскую область

Глава Орловской области Клычков: при атаке БПЛА на регион никто не пострадал

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РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в небе над регионом был уничтожен один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

По словам главы субъекта, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было выявлено никаких повреждений домов и инфраструктуры.

«На месте происшествия работают оперативные службы», — подчеркнул Клычков.

Он добавил, что в течение всей ночи региональные службы занимались размещением эвакуированных жителей Курской области. Речь идет о людях, которым пришлось покинуть свои дома из-за атаки украинских войск на приграничные районы.

Сейчас все прибывшие в Орловскую область граждане находятся в пунктах временного размещения. Глава субъекта уточнил, что их снабдили предметами первой необходимости и обеспечили питанием.

Утром 9 августа министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны были уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один их них сбили в Орловской области.

В Белгородской и Липецкой областях, в свою очередь, ликвидировали 26 и 19 дронов соответственно. Еще восемь БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря. В Курской области уничтожили семь беспилотников, в Брянской области — пять, в Воронежской области — четыре и в Республике Крым — пять.

Ранее в Орловской области при попадании украинского дрона в жилой дом пострадал один человек.

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Атаки БПЛА на Россию
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