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Появились кадры пожара на военном аэродроме в Липецкой области

Опубликовано видео пожара на военном аэродроме в Липецкой области после атак ВСУ

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Телеграм-канал «Mash»

В сети появилось видео пожара на военном аэродроме в Липецкой области, который возник в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что на горизонте пылает мощный пожар. Также показаны языки пламени и зарево в ночном небе.

О возгорании на военном аэродроме в ночь на 9 августа сообщило управление МЧС по российскому региону. В ведомстве тогда не привели никаких подробностей происшествия.

Также ночью в Липецке и Липецком МО объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже административный центр региона подвергся массированной атаке украинских дронов, из-за чего был поврежден один из местных энергетических объектов. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением.

Примерно в 4:44 мск в муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ряде населенных пунктов — Федоровка, Тынковка, Копцевы Хутора и Яковлевка — объявили эвакуацию населения. Более того, на территории города Липецка приостановили транспортное сообщение.

Ранее в Липецке развернули девять пунктов временного размещения.

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