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Четыре беспилотника ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Гладков: четыре БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области с помощью беспилотников (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал он.

Гладков уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался.

В результате произошедшей атаки начался пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 75 украинских беспилотников. По информации министерства, в том числе 26 дронов были сбиты над Белгородской областью.

Гладков ночью информировал, что после атаки ВСУ в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на мирных граждан.

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