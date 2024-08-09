В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

Российские военнослужащие ночью уничтожили семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских дронов. В частности, в небе над Белгородской и Липецкой областями ликвидировали 26 и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соответственно. Еще семь единиц данного вида техники уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

В Брянской области перехватили пять дронов, в Воронежской — четыре, в Орловской — один. Кроме того, в небе над Республикой Крым и над акваторией Черного моря ликвидировали пять и восемь БПЛА соответственно.

Ночью 9 августа губернатор Севастополя, расположенного в Крыму, Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров ВСУ на населенных пункт. Он уточнил, что у берегов города были нейтрализованы два надводных беспилотника.

Ранее в РФ призвали отрезать Украину от выхода к Черному морю.