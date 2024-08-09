В Севастополе отражена атака морских и воздушных беспилотников

Атака Вооруженных сил Украины отражена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в акватории Черного моря силами флота, подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны три беспилотника были уничтожены в воздухе и три — в море.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — сообщил губернатор.

В ночь на 9 августа в Крыму была объявлена воздушная тревога. Местным жителям рекомендовали проследовать в убежища, взяв с собой документы.

Позже появилась информация, что над акваторией на значительном отдалении от берега сбита одна противокорабельная ракета «Нептун». Кроме того, несколько воздушных целей были уничтожены над морем.

Ранее Развожаев сообщал, что ВСУ целились ракетами в спальный район Севастополя.