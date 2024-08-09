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Средства ПВО уничтожили 75 украинских дронов за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 75 дронов ВСУ над регионами РФ за ночь

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации в течение ночи сбили 75 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, ночью Киев предпринял очередную попытку совершить атаку на российские объекты с помощью дронов самолетного типа.

Российские военные перехватили и уничтожили 26 беспилотников над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской. По пять беспилотников были сбиты над Курской областью и Крымом, четыре — над Воронежской областью, еще один — над Орловской. Восемь беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что ночью Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

Также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов информировал, что силы ПВО поразили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ над возглавляемым им регионом.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.

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