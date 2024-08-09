Российские военные сбили два беспилотника ВСУ в районе Севастополя

Российские солдаты уничтожили два надводных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что ночью жители населенного пункта могли услышать громкие звуки.

«Это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожено два БЭК (безэкипажных катера. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Развожаев.

В ночь на 9 августа на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. На этом фоне губернатор города призвал местных жителей пройти в укрытия, взяв с собой документы. Тем, кто не знает, где находятся безопасные места, рекомендовали остаться дома и держаться подальше от окон.

Примерно через 15 минут после ввода особого режима глава населенного пункта заявил, что над акваторией Черного моря была ликвидирована противокорабельная ракета «Нептун». Она была выпущена со стороны Украины.

Впоследствии воздушную тревогу в Севастополе отменили. Сирены работали с 1:05 до 1:49 мск.

Ранее в Севастополе уничтожили фрагмент ракеты ATACMS, упавшей в городе во время атаки украинских войск 2 августа.