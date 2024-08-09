Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Калашникове» пообещали прислушаться к пожеланиям военных насчет АК-12

«Калашников» готов доработать автомат АК-12 с учетом пожеланий военных

close
100%
РИА Новости

Концерн «Калашников» готов доработать автомат АК-12 с учетом пожеланий российских военных. Об этом ТАСС заявил президент концерна Алан Лушников.

«Что касается конкретно АК-12, то образец 2023 года учел самые главные претензии и недостатки, которые выявила СВО. Мы их устранили. Будут ли новые изменения — если количество нареканий превысит критическую точку и специалисты заказчика подготовят изменения в техническое задание на изделие, мы, конечно, такие изменения допускаем», — заявил Лушников.

Глава концерна добавил, что для выявления систематических проблем в эксплуатации оружия представители компании регулярно выезжают на фронт и общаются с непосредственными пользователями оружия — военнослужащими.

До этого Алан Лушников заявил, что подразделение концерна «Калашников» завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусственным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами