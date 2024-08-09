В «Калашникове» пообещали прислушаться к пожеланиям военных насчет АК-12

Концерн «Калашников» готов доработать автомат АК-12 с учетом пожеланий российских военных. Об этом ТАСС заявил президент концерна Алан Лушников.

«Что касается конкретно АК-12, то образец 2023 года учел самые главные претензии и недостатки, которые выявила СВО. Мы их устранили. Будут ли новые изменения — если количество нареканий превысит критическую точку и специалисты заказчика подготовят изменения в техническое задание на изделие, мы, конечно, такие изменения допускаем», — заявил Лушников.

Глава концерна добавил, что для выявления систематических проблем в эксплуатации оружия представители компании регулярно выезжают на фронт и общаются с непосредственными пользователями оружия — военнослужащими.

До этого Алан Лушников заявил, что подразделение концерна «Калашников» завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусственным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.