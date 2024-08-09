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В Севастополе над морем сбили несколько воздушных целей

Развожаев: атаку БПЛА отражают в Севастополе

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в городе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что уже было сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Губернатор добавил, что существует возможность падения осколков и суббоеприпасов. Несколько из них уже упали в районе Качи, рядом с улицей Авиаторов, добавил Развожаев.

До этого заместитель губернатора Севастополя по общественной безопасности Алексей Краснокутски заявил, что пять многоквартирных и шесть частных жилых домов получили повреждения в результате ракетной атаки на город, которая произошла в ночь на 2 августа.

В ночь на 2 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в небе над городом были уничтожены несколько целей с поражающими металлическими элементами. Некоторые из их фрагментов упали на улицах Победы, Романова и Горпищенко.

Ранее в Москве рассказали, сколько пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в столичных больницах.

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