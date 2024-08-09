«Калашников» работает над «Легионерами» для армии

Подразделение концерна «Калашников» завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусcтвенным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками. Об этом ТАСС заявил президент концерна Алан Лушников.

По словам Лушникова, экипировка нового поколения будет представлять из себя не только обмундирование.

«Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются. В настоящее время работа над проектом находится в стадии завершения этапа НИР», — рассказал Лушников.

Президент «Калашникова» добавил, что план реализации проекта согласован заказчиком.

До этого гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году.

Также глава «Калашникова» Алан Лушников заявил, что разработки ведутся в рамках новой экипировки российских военных «Легионер».

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.