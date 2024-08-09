Губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что призывы покидать Липецк в соцсетях рассылаются противником. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что подобное делается с целью посеять панику и создать опасную обстановку.

Он попросил местных жителей не поддаваться на провокации и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Артамонов добавил, что гражданам следует оставаться в безопасных местах.

Губернатор также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, подобное помогает противнику корректировать направление и точность атак.

До этого угроза атаки БПЛА была объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка.

В ночь на 9 августа ряд российских регионов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью.

Ранее армия России поразила цеха сборки БПЛА на Украине.