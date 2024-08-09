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В Липецке поврежден объект энергетики

Губернатор Артамонов заявил, что в Липецке БПЛА повредили объект энергетики

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обломки уничтоженных силами противовоздушной обороны украинских беспилотников повредили объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области, из-за чего возникли перебои с энергоснабжением региона. Об этом пишет губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам», — пишет Артамонов.

Также губернатор сообщил, что детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от жилых домов и других гражданских строений.

До этого глава области Игорь Артамонов заявил, что Липецк подвергся масштабной атаке беспилотников.

Сообщения о том, что в Липецкой области объявлена тревога из-за налета украинских беспилотников, появились в ночь на пятницу, 9 августа.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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