В Крыму отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу отменили спустя 45 минут с момента ее объявления.

Развожаев сообщал, что российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров. Средства ПВО сбили ракету «Нептун» украинских вооруженных сил. На данный момент информации о пострадавших при атаке со стороны ВСУ не сообщалось.

В ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей.

Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из зданий на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS.

Ранее в Крыму заявили, что ВСУ целились ракетами в спальный район Севастополя.