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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Богомаз: средство ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Богомаз отметил, что на месте работают экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области.

Богомаз сообщал, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника никто не пострадал, однако полностью уничтожен легковой автомобиль, осколками посечены окна в жилом доме.

Сообщалось также, что в Брянской области шесть человек пострадали при строительстве линии оборонительных укреплений, которая проходит непосредственно на границе с Украиной.

Ранее Брянская область попала под удар беспилотника ВСУ.

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