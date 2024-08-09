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ВС России отбивают атаку ВСУ на Крым

Развожаев: российские военные отбивают атаку ВСУ, сбита ракета «Нептун»

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President.gov.ua

Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — рассказал он.

На данный момент все еще сохраняется опасность атаки беспилотников ВСУ на город. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

8 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Крымом.

До этого средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении морских беспилотников у Крыма.

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