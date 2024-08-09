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Жительница Суджи рассказала, как ВСУ обстреливали город

РИА: жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским машинам

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t.me/ gubernator_46/Global Look Press

Жительница Суджи Курской области рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали гражданские автомобили. Об этом пишет РИА Новости.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала она.

Женщина отметила, что на дороге было настоящее стрельбище. Ей повезло, что ВСУ не попали по ее автомобилю.

8 августа сообщалось, что в Курской области ВСУ расстреляли серебристую Lada, в которой ехали двое россиян вблизи Суджи. У автомобиля повредился кузов.

До этого в сети оказалось видео с моментом обстрела этой же машины ВСУ. Судя по ролику, в авто ехали два человека. Вблизи Суджи водитель заметил мины, после по автомобилю стали стрелять. В машину попало три боеприпаса, они не задели людей. Автомобилю все-таки удалось покинуть опасный для жизни район.

Ранее очевидец атаки на Суджу рассказал о спасении из города.

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Атаки на Курскую область
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