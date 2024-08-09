Жительница Суджи рассказала, как ВСУ обстреливали город

Жительница Суджи Курской области рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали гражданские автомобили. Об этом пишет РИА Новости.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала она.

Женщина отметила, что на дороге было настоящее стрельбище. Ей повезло, что ВСУ не попали по ее автомобилю.

8 августа сообщалось, что в Курской области ВСУ расстреляли серебристую Lada, в которой ехали двое россиян вблизи Суджи. У автомобиля повредился кузов.

До этого в сети оказалось видео с моментом обстрела этой же машины ВСУ. Судя по ролику, в авто ехали два человека. Вблизи Суджи водитель заметил мины, после по автомобилю стали стрелять. В машину попало три боеприпаса, они не задели людей. Автомобилю все-таки удалось покинуть опасный для жизни район.

Ранее очевидец атаки на Суджу рассказал о спасении из города.