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Польские наемники атаковали Курскую область

Life: в атаке ВС Украины на Курскую область участвуют польские наемники

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Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские СМИ сообщают о присутствии польских наемников в составе украинских войск, атаковавших Курскую область. Об этом, среди прочих, сообщает Life.ru.

Согласно информации издания, у российской границы были замечены около 30 солдат, говорящих на польском языке и вооруженных американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot. Отмечается, что общее число наемников может быть значительно выше.

Также сообщается, что российские военнослужащие, вышедшие из окружения ВСУ в Курской области, рассказали о присутствии в составе украинских бригад офицеров НАТО или западных наемников. По их словам, была слышна польская и французская речь.

Утром 6 августа солдаты ВСУ предприняли попытку пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.

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