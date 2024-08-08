Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина призвала США расширить обучение для полетов на F-16

Зеленский призвал США расширить систему тренировок для пилотов истребителей F-16

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США заявил, что Киев заинтересован в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение на сайте главы государства.

«Президент отметил важность получения дополнительных средств ПВО <…>, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США», — говорится в сообщении.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

5 августа координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

Ранее над Херсонской областью заметили F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами