Украина призвала США расширить обучение для полетов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США заявил, что Киев заинтересован в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение на сайте главы государства.

«Президент отметил важность получения дополнительных средств ПВО <…>, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США», — говорится в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

5 августа координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

Ранее над Херсонской областью заметили F-16.