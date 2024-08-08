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В Израиле исключили массовый отъезд граждан из-за войны в Газе

Офис Нетаньяху: у Израиля нет данных об отъезде репатриантов из-за войны в Газе

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Shutterstock

У властей Израиля нет данных об активном отъезде репатриантов из-за войны в секторе Газа, в стране в целом сильны патриотические настроения. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в эфире телеканала RTVi.

«У нас нет каких-то индикаций по поводу массового или какого-то увеличенного отъезда граждан из страны, включая не только старожилов или уроженцев, но также репатриантов разных стран и разных волн репатриации», — ответил Гендельман на вопрос о том, накопилась ли в обществе усталость от военных действий и не покидают ли Израиль релоканты из России.

Он добавил, что в Израиле очень сильны патриотические настроения, и привел в пример ситуацию после 7 октября, когда многие израильтяне вернулись домой из-за границы после атаки ХАМАС.

До этого певица Алла Пугачева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о своей семье и возвращении в Россию, добавив в конце видеообращения кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.

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